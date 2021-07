Eccellenza, Bovalinese: dirigenza dimissionaria, squadra consegnata al Comune

La dirigenza della Bovalinese ha reso noto attraverso un comunicato di aver scelto di rassegnare le dimissioni, consegnando il titolo sportivo del club al Comune di Bovalino. Tale decisione parrebbe scaturita da una lunga attesa senza novità di rilievo, a seguito della riunione tenutasi a inizio luglio. La dirigenza amaranto sottolinea di aver comunque iscritto la squadra al prossimo campionato.

Nel comunicato che segue, tutti i dettagli al riguardo.

La decisione è maturata dopo la riunione con il Sindaco Maesano e l’assessore Blefari del 03 luglio 2021. L’incontro era stato chiesto dalla società al fine di sollecitare un intervento sul “Lollò Cartisano” in modo da renderlo utilizzabile per la stagione calcistica 2021/2022. Come è noto da più anni la struttura sportiva è in una situazione di assoluto degrado che non consente alcuna attività agonistica: terreno di gioco impraticabile, tribuna inibita, spogliatoi indecenti, illuminazione inesistente, recinzione e cancelli d’ingresso fatiscenti. In questi ultimi anni più volte questa società ha segnalato le criticità dell’impianto. I piccoli interventi tampone si sono rivelati insufficienti e nulla sono serviti per migliorare la situazione.