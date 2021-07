Reggina, Micai: ”Ho espressamente voluto Reggio Calabria. Scelta fantastica”

Arrivano direttamente dal ritiro di Sarnano le prime dichiarazioni da calciatore amaranto di Alessandro Micai, che attraverso i microfoni ufficiali del club ha parlato ai tifosi della Reggina. L’impatto con l’ambiente amaranto, la trattativa che lo ha portato in riva allo Stretto e quel triangolo che va a chiudersi e che richiama uno dei gemellaggi più solidi ed importanti d’Italia. Di seguito, le sue parole:

“Sono veramente felice di indossare questa maglia – esordisce l’estremo difensore – è stata una scelta fantastica e sono contento di essere qui. Le prime impressioni sono ottime, abbiamo una bella squadra e un grande allenatore e ci sono tutti i presupposti per fare molto bene”.

Bari, Salerno e ora Reggio, tre città unite da un forte gemellaggio: ”Sembrerà strano, è un grande gemellaggio e si percepisce. Tutte e tre le squadre percepisco un grosso affetto dalle tifoserie e sono molto contento”.

L’approdo in amaranto: ”La trattativa è stata molto semplice, ho subito preso in considerazione l’opportunità di venire qui. Il direttore sportivo Taibi mi ha chiamato diverse volte, c’era volontà di portarmi a Reggio e io espressamente ho voluto Reggio Calabria. Sono qua per migliorare e per dare il massimo, ma anche aiutare tutti con la mia esperienza e farmi aiutare. Cercherò di mettermi a disposizione del mister e di tutti i compagni…”.

Foto: Reggina 1914