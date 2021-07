Reggina, la situazione contrattuale di tutti i giocatori

Giocatori in prestito, contratti in scadenza ed altri pluriennali, con opzione o senza. Di seguito, il riepilogo della situazione contrattuale dei calciatori amaranto:

Contratto fino al 2025

Rivas

Contratto fino al 2024

Farroni (in prestito alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2022), Ricci, Franco.

Contratto fino al 2023

Cionek, Faty, Marcucci (prestito biennale alla Virtus Entella), Menez, Situm, Vasic (in prestito al Vasalunds fino al 31 dicembre 2021), Bianchi, Laribi.

Contratto fino al 2022

Bellomo, Crimi, Crisetig, Denis, Di Chiara (prestito biennale dal Perugia, obbligo di riscatto in caso di serie A), Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Mastour, Montalto, Regini, Rolando (diritto di riscatto per il Bari, in caso di serie B), Rossi, Rubin, Stavropoulos, Micai (in prestito dalla Salernitana fino al 30 giugno 2022 con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni), Turati (in prestito dal Sassuolo fino al 30 giugno 2022), Gavioli (in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter fino al 30 giugno 2022)

Totale calciatori sotto contratto: 32.