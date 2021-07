Reggina, il report del terzo giorno di ritiro

Prosegue la preparazione degli amaranto di mister Aglietti, impegnati nel ritiro pre-campionato in quel di Sarnano. Altra doppia seduta per Denis e compagni, i quali hanno concluso l’allenamento con la consueta partitella, nella quale è andato a segno un altro ex Primavera. Dopo Provazza nella giornata di ieri, oggi è toccato al giovane attaccante classe 2005 Salvi. Di seguito, il report del club amaranto:

Come da programma, anche il terzo giorno di ritiro ha visto gli amaranto impegnati in una doppia seduta, agli ordini di mister Aglietti e del suo staff.

La mattinata di lavoro, è stata suddivisa tra esercizi in palestra e parte atletica in campo. L’allenamento pomeridiano, svoltosi su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia caduta nelle ore precedenti, ha visto il gruppo impegnato in esercitazioni tecnico-tattiche. A concludere il tutto, una partitella undici contro undici, su campo ridotto. La vittoria è andata alla squadra in casacca arancione, che con i gol di Di Chiara, Bellomo (doppietta) e Salvi ha superato col punteggio di 4-1 la squadra in maglia nera, andata a segno con Montalto su calcio di rigore.

Anche domani è previsto un doppio allenamento, a seguito dell’annullamento del test con l’ASD Valdichienti Ponte.