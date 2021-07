Ultime News

Reggina 1914 comunica che l’allenamento congiunto con l’ASD Valdichienti Ponte, prevista per domenica 18 luglio alle ore 17, è stata annullata. Resta invece, regolarmente in programma, l’allenamento congiunto...

Reggina

Settimana di ufficializzazioni in casa Reggina, dove i colpi in entrata messi a segno dal club sono stati ben sei. L’ultimo in ordine di tempo porta il nome di Karim Laribi, 29° elemento della rosa di Aglietti. Di questi,...