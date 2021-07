La Viola pensa al futuro: si programma la nuova stagione delle giovanili

Al via la programmazione per la stagione che verrà

I settori giovanili d’Italia rientrano tra quei comparti del mondo dello sport il cui sviluppo è stato fortemente penalizzato dalla pandemia attualmente in corso, la quale ne ha rallentato il processo di crescita ma non ha di certo fermato la voglia di migliorarsi da parte dei club che, ciascuno a loro modo, sono riusciti ad ottenere anche dei risultati importanti. E’ il caso del settore giovanile della Pallacanestro Viola, andato avanti tra continue difficoltà ed oggi comunque pronto a ripartire. Lo ha annunciato lo stesso club neroarancio, che sul proprio sito ufficiale ha comunicato come si stia lavorando in vista della prossima stagione. DI seguito, la nota:

Si è appena concluso il primo anno sportivo del Settore Giovanile della Pallacanestro Viola.

Un anno caratterizzato da costanti e crescenti difficoltà organizzative e logistiche derivanti dalla pandemia, ma che comunque ha registrato uno strepitoso risultato finale: i giovani neroarancio dell’Under 16 hanno conseguito il secondo posto in ambito regionale.

Un risultato ottenuto grazie ad un’attenta pianificazione tecnico-organizzativa, iniziata di fatto a gennaio scorso, senza la quale sarebbe stato impossibile il raggiungimento del risultato sportivo.

Passato il tempo dei consuntivi si procede.

È già tempo per la nuova programmazione inerente anno sportivo 2021/2022, che potrebbe riservare delle conferme ma anche sorprendenti novità.

La pianificazione dei vari campionati sta prendendo forma tra le varie opzioni percorribili e sostenibili del panorama cestistico regionale ed extra regionale.