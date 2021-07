Calciomercato Reggina, per il centrocampo si guarda in casa Chievo

Con il Chievo Verona in bilico, la Reggina segue alcuni calciatori che potrebbero liberarsi a costo zero. Secondo quanto scrive la Gazzetta del Sud, sul taccuino degli amaranto ci sarebbero non solo i più famosi Garritano e Canotto, difficili da arrivare perché la concorrenza è folta, ma anche un giovane centrocampista protagonista da titolare nella passata stagione con Aglietti. Si tratta di Mattia Viviani classe 2000, “nome nuovo per il centrocampo reggino. È un profilo che interessa alla Reggina anche se il calciatore, per la sua giovane età (è ancora under) e per le qualità ha già attirato le lusinghe di numerosi club” scrive Gazzetta.