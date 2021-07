Calciomercato Reggina, Liotti verso l’Alessandria

Sono ore concitate per la Reggina sul fronte uscite. Oltre agli otto calciatori che non rientrano nei piani tecnici per la prossima stagione, cc’è da registrare l’affondo dell’Alessandria per Daniele Liotti, esterno sinistro tra i protagonisti della promozione in B degli amaranto. I grigi piemontesi come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, avrebbero presentato un’offerta importante al calciatore che in queste ore sta valutando: è soprattutto la durata del contratto a far propendere verso una conclusione favorevole della trattativa. L’Alessandria avrebbe infatti proposto un triennale al calciatore in scadenza di contratto nel 2022 con la Reggina.