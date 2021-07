Reggina, l’organico attuale: con Laribi si tocca quota 29

Settimana di ufficializzazioni in casa Reggina, dove i colpi in entrata messi a segno dal club sono stati ben sei. L’ultimo in ordine di tempo porta il nome di Karim Laribi, 29° elemento della rosa di Aglietti. Di questi, otto elementi sono considerati in uscita (Garufo, Gasparetto, Rolando, Rossi, Rubin, Crimi, Faty, Mastour), con l’incognita Ménez ancora da valutare. Al contempo, dal mercato arriveranno almeno altri quattro rinforzi. Di seguito, la rosa aggiornata:

Portieri: Micai, Turati;

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos, Regini, Franco.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Situm, Gavioli, Ricci, Laribi.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto, Rivas.

Allenatore: Aglietti