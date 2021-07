Reggina, le ultime dal ritiro: il report della doppia seduta odierna

Day 2. Altra giornata di lavoro per gli amaranto di mister Aglietti in quel di Sarnano, dove anche oggi hanno alternato il lavoro in palestra a quello sul campo. Di seguito, la nota stampa del club calabrese:

Secondo giorno di ritiro per gli amaranto, impegnati anche oggi in una doppia seduta. L’allenamento mattutino, iniziato con il consueto lavoro in palestra, è stato caratterizzato da esercizi atletici, basati sulla forza. Nel finale spazio alla parte tattica.

Nel pomeriggio Loiacono e compagni si sono cimentati in esercitazioni tecnico-tattiche. A concludere la doppia sessione una partitella, vinta dalla squadra in maglia nera per due a zero, con reti di Montalto e Provazza. Aglietti e il suo staff hanno potuto contare sull’interno gruppo a disposizione, compreso il neo-acquisto Karim Laribi. Domani è prevista un’altra doppia seduta.