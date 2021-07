Reggina, il primo giorno di ritiro a Sarnano ed il programma del week-end

Che il ritiro abbia inizio. Ha preso il via la fase di preparazione fuori sede della Reggina, che si protrarrà fino al 29 luglio. Gli amaranto, ai piedi dei Monti Sibillini in quel di Sarnano, hanno inaugurato le fatiche lontano dal Sant’Agata nella giornata di oggi, che li ha visti impegnati tra campo e palestra nel piccolo paesino marchigiano. A riportare il lavoro svolto dall’equipe di mister Aglietti è stato lo stesso club amaranto che, come di seguito si riporta, ha annunciato anche il programma che Denis e compagni seguiranno nel week-end:

Dopo essere arrivati a Sarnano nella serata di ieri, gli amaranto oggi hanno sostenuto i primi due allenamenti del ritiro pre-campionato, agli ordini di mister Aglietti e del suo staff. La seduta mattutina, è stata caratterizzata dalla parte atletica: prima lavoro in palestra all’interno del PalaSport Ermenegildo Piergentili, e subito dopo attività aerobica all’interno del campo sportivo Mario Maurelli.

L’allenamento pomeridiano, invece, è stato incentrato su possesso palla ed esercitazioni tattiche, il tutto concluso da una partitella.

Venerdì 16 e sabato 17 luglio è prevista una doppia sessione di allenamento. La seduta mattutina inizierà alle ore 9:30, quella pomeridiana alle ore 17:30. Si ricorda a tifosi ed addetti ai lavori che gli allenamenti in questione saranno svolti a porte aperte, fatto salvo l’obbligo di presentarsi muniti di mascherine ed il divieto di creare assembramenti.