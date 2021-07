Ex Reggina, Gazzi lascia il calcio giocato ma resta ad Alessandria

Un altro dei protagonisti della Reggina del -11, Alessandro Gazzi, ha appeso ufficialmente le scarpe al chiodo. Il centrocampista ha giocato le ultime quattro stagioni con la maglia dell’Alessandria, con la quale ha conquistato da capitano la tanto agognata promozione in Serie B al termine dell’ultimo torneo di Serie C.

A comunicare il suo addio al calcio è stato lo stesso club piemontese, il quale ha annunciato che Gazzi resterà comunque in società, entrando a far parte dello staff di mister Longo. Anche se il ruolo non è stato ben specificato al momento dal club, si presume potrà essere l’elemento di connessione tra il tecnico e la squadra; insieme a lui, già da qualche anno nello staff dei Grigi c’è un altro amatissimo ex Reggina: il ds Fabio Artico.

Gazzi arrivò alla Reggina nel gennaio del 2007 proveniente dal Bari; con la maglia amaranto fece il proprio esordio in Serie A e contribuì, con le sue 9 presenze, alla storica impresa della squadra di Mazzarri, capace di salvarsi nonostante la pesante penalizzazione. Così come gli altri protagonisti di quella stagione, anche lui ricevette all’epoca la cittadinanza onoraria. In seguito tornò al Bari per altri quattro anni; prima di arrivare ad Alessandria nel 2017, ha indossato le maglie di Siena, Torino e Palermo.