Eccellenza, nasce ufficialmente l’ASD Stilomonasterace Calcio

La Stilese e il Monasterace hanno deciso di unire nel forze in vista della nuova stagione: il neonato club giocherà in Eccellenza

Seguendo la regola antica ma sempre attuale de “l’unione fa la forza”, la Stilese e il Monasterace hanno deciso di fondersi in un unico club che prenderà parte al prossimo campionato di Eccellenza. Una notizia già nell’aria, resa nota ufficialmente dal neonato club che prende il nome di A.S.D. Stilomonasterace Calcio.

Di seguito il comunicato del club.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Stilese A. Tassone (matr. 918077) e l’Unione Sportiva Dilettantistica Monasterace Calcio (matr. 936386)

comunicano

che nei giorni scorsi le assemblee dei soci delle sue società di calcio hanno formalizzato la documentazione per la domanda di fusione tra le stesse.

Visto il periodo storico così difficile e particolarmente complicato per il mondo del calcio, si decide così di unire le forze formando un’unica associazione in grado di essere un punto di riferimento per tutto il territorio.

La neo società ha già provveduto ad iscrivere la squadra al prossimo campionato di Eccellenza regionale e avrà alla carica di presidente il sig. Umberto Rocco Sabatino mentre la carica di Vice presidente sarà ricoperta dal sig. Nicola Origlia.

Nasce oggi l’A.S.D. Stilomonasterace Calcio

L’unione fa la forza!