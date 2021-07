Dilettanti, mese di luglio “caldissimo” tra fusioni, rinunce e ripescaggi

Il mondo dei Dilettanti prova a ritornare alla normalità dopo una stagione di pausa quasi totale. Le voci che si rincorrono in questo periodo, tra club che trattano o annunciano fusioni, dirigenze che consegnano il club al proprio sindaco e rinunce ufficiali, fanno intuire che sì, forse si sta davvero tornando alla normalità. Proviamo a riassumere in breve la situazione di Eccellenza e Promozione, alla luce di quanto accaduto o trapelato nelle ultime settimane.

Le squadre aventi diritto a giocare in Eccellenza sono 17 e si presume che la LND Calabria possa congelare questo numero in vista di un ulteriore ridimensionamento nella stagione 2022/2023, riportando il format a 16. L’unica variazione nell’organico dell’Eccellenza riguarda il Roccella che ha preso il posto del promosso Sambiase. A quanto pare, il club ionico appena retrocesso potrebbe non presentare domanda di ripescaggio in Serie D e sarà quindi ai nastri di partenza della massima categoria dilettantistica regionale dopo otto anni. Tra le altre componenti del campionato, la Stilese ha annunciato la fusione con il Monasterace, dando vita alla Stilomonasterace; unire le forze in un unico sodalizio, come già annunciato in precedenza anche da Cotronei e Caccurese. Sulla stessa scia, si attende l’ufficialità da parte di Belvedere e Acri. Tra i club che hanno manifestato dubbi sul loro futuro, c’è la Bovalinese, che stando al comunicato ufficiale dello scorso 1° luglio, potrebbe non riuscire ad essere al via della stagione.

Scendiamo in Promozione, dove troviamo già diverse caselle vuote tra le 32 da occupare. Con Monasterace, Caccurese e (probabilmente) Acri in Eccellenza nelle modalità sopra specificate, si andranno a creare tre posti da colmare con i ripescaggi dalla Prima Categoria. In realtà la casella della Caccurese è già stata occupata dal Real Fondo Gesù, formazione crotonese che ne ha acquisito il titolo. I posti liberi restano a tutt’ora sempre tre a causa di una rinuncia comunicata alcuni giorni fa: il Filogaso ha annunciato che non parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Dopo tante fusioni, va invece ricordata la scissione annunciata di recente dal Ravagnese, separatosi dalla Ludos dopo due stagioni.

Tra le squadre di Prima Categoria che potrebbero beneficiare dei posti liberi in Promozione potrebbero rientrare San Gaetano Catanoso e Cinquefrondese. La situazione tuttavia è in divenire, la scadenza ultima per presentare regolare domanda di iscrizione ai campionati di Eccellenza e Promozione sarà tra una settimana esatta, il 22 luglio, quando tutto sarà più chiaro.