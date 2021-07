Reggina: l’organico attuale è di 27 giocatori, molti sono in partenza

Al momento l’organico attuale della Reggina è di 27 giocatori ma almeno in otto saluteranno e non sono stati convocati per il ritiro. Non è conteggiato Karim Laribi, ancora non ufficializzato dalla società. Questo il riepilogo:

Portieri: Micai, Turati;

Difensori: Regini, Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Situm, Gavioli, Ricci.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto, Rivas.

Allenatore: Aglietti