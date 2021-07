Il Roccella e la Serie D, 7 anni di emozioni, dal tris al Reggio Calabria al pareggio di Bari

Dopo sette stagioni, il Roccella ha salutato il campionato di Serie D al termine di una stagione difficile, iniziata come le precedenti, con la consapevolezza di dover lottare per la salvezza, ma complicata oltremodo da rinvii e sospensioni che hanno, di fatto, spezzato un equilibrio che non si è più riusciti a ritrovare. L’ultimo posto ha sancito il ritorno in Eccellenza della squadra ionica, la quale ha comunque onorato fino alla fine il torneo. Proviamo a ricordare i momenti più emozionanti di questa lunga avventura amaranto in Serie D, con la piccola ma concreta speranza che in sede di ripescaggio, il Roccella possa essere premiato da una nuova opportunità di giocare anche il prossimo anno nella massima serie dei Dilettanti.

LA PRIMA VOLTA – Era il 7 settembre del 2014 quando in Sicilia, per l’esattezza a Brolo, il Roccella guidato da mister Francesco Galati, condottiero della cavalcata in Eccellenza della stagione precedente, debuttava in Serie D ottenendo la sua prima vittoria. La doppietta di Andrea Coluccio valse un 2-1 storico per il club ionico, che in attesa di ottenere la prima vittoria casalinga, alla decima contro la Leonfortese, riuscirà a vincere in trasferta altre due volte, in casa di Gioiese e Montalto. Il trionfo di Noto per 3-0 alla terzultima giornata, varrà la salvezza con 43 punti e un ottimo dodicesimo posto.

ROCCELLA VS. REGGIO CALABRIA – Nella stagione successiva, sempre con mister Galati alla guida, arrivarono risultati straordinari, con addirittura l’ottavo posto nella classifica finale e 48 punti all’attivo, miglior risultato di sempre. Tuttavia, una soddisfazione enorme per il Roccella in quella stagione arrivò alla terza giornata, il 16 settembre 2015, quando al “Ninetto Muscolo” si presentò il Reggio Calabria, la società nata dalle ceneri della Reggina. Esodo di massa dal capoluogo reggino per quella sfida infrasettimanale, stadio ionico stipato in ogni settore e Roccella carico a mille. Doppietta di Santiago Dorato e rete di Cristian Criniti, partita chiusa in meno di 45′; inutile il gol di Bramucci nella ripresa, la squadra di Galati vinse lo storico derby e poco importa se al ritorno, al “Granillo”, l’undici di Cozza lanciatissimo si vendicò con una tripletta dello stesso Bramucci.

INCUBO SARNESE – Il 2016/2017 fu l’esatto opposto del torneo precedente, con un Roccella in difficoltà, ritrovatosi a giocare i playout nonostante i 39 punti raccolti, un bottino che più volte si rivela sufficiente per la salvezza. La squadra di Galati si trova ad affrontare al “Muscolo” la Sarnese, con due risultati su tre a proprio favore grazie al miglior piazzamento in classifica; in campionato, fu un doppio successo amaranto. I campani arrivano dalla vittoria ai rigori nello spareggio con il Castrovillari, retrocesso in Eccellenza. Quando all’83’, con la partita avviata verso i supplementari, la Sarnese trova il gol con Della Monica, il Roccella vede l’inferno. La sconfitta porta ad un’amara retrocessione.

SALVEZZA IN VOLATA – L’estate 2017 riporta il Roccella il Serie D tramite ripescaggio e per la prima volta dopo quattro stagioni, in panchina non c’è più mister Galati. Al suo posto Mimmo Giampà, che riesce a tenere a galla la squadra, sempre in bilico in zona playout. La sconfitta nel derby di Palmi della 28^ giornata sembra poter abbattere gli amaranto, che invece trovano energie residue e con grande orgoglio mettono in fila 4 vittorie e 2 pareggi, chiudendo con 38 punti, sufficienti questa volta per evitare i playout.

L’IMPRESA DI BARI… E DI SAN CATALDO – Non parte benissimo la stagione 2018/2019 per il Roccella, che dopo 12 giornate e 13 punti conquistati, saluta mister Giampà. Al suo posto arriva Francesco Passiatore, che dopo una sconfitta al debutto ottiene risultati incoraggianti, fino al 23 dicembre 2018, quando gli amaranto si presentano al “San Nicola” di Bari per affrontare la corazzata che comanda la classifica. Floriano e Simeri sembrano chiudere il match prima del riposo, ma nella ripresa il Roccella reagisce e accorcia con Colaianni; al 91′ Ciro Amelio, professione difensore, scarica una bordata da 35 metri che abbatte la porta pugliese: è il 2-2 finale. Un risultato storico di per sé che gli amaranto riusciranno addirittura a migliorare al ritorno, battendo i pugliesi già promossi per 2-1 nell’ultima di campionato. La vittoria serve poco al Roccella: terzultimo con 38 punti e con mister Loccisano subentrato a Passiatore a quattro turni dalla fine, dovrà giocare i playout in trasferta, in casa della Sancataldese. Due anni prima, in casa e favorito, venne sconfitto dalla Sarnese; lezione imparata dagli amaranto: nei tempi supplementari, dopo il 2-2 maturato al 90′, Cordova trova la rete del 3-2 che vale l’insperata salvezza. Da sottolineare come in quella stagione a vestire la maglia del Roccella fino a gennaio ci fosse Augustus Kargbo, calciatore adesso al Crotone.

IL “CASO” CORIGLIANO – Il torneo 2019/2020 è quello interrotto al 26° turno a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. Una stagione ancora una volta vissuta pericolosamente dal Roccella, tornato dopo due anni tra le mani esperte di mister Galati. L’interruzione improvvisa portò al congelamento della classifica e alla retrocessione di chi, in quel momento, era situato negli ultimi quattro posti. Roccella e Corigliano si trovavano con gli stessi punti, 25, ma gli amaranto avevano il vantaggio degli scontri diretti a favore. Tuttavia, la pressione da parte del club cosentino, portò all’applicazione di un punto di penalità non ancora scontato dal Roccella, che in tal modo si ritrovò retrocesso. Il ricorso presentato dal club ionico venne poi accettato, il punto restituito e il Corigliano tornò in Eccellenza (salvo poi rinunciare a giocare dopo poche partite venendo escluso).

RESA A TESTA ALTA – L’ultima stagione, come detto in apertura, è stata quella della resa definitiva del Roccella, frullato da un campionato lungo e spezzettato, con squadre ferme per mesi, costrette poi a condensare molti incontri in poco tempo. Sono stati infine 20 i punti del Roccella che fino all’ultimo ha dato il massimo, raccogliendo qualche soddisfazione e mettendo in mostra tanti giovani di prospettiva che andranno a comporre l’ossatura della squadra del prossimo anno. Se in Eccellenza o ancora in Serie D, lo scopriremo tra qualche settimana, quando capiremo se la Storia scritta dal Roccella in questa categoria avrà un immediato nuovo capitolo.