Ex Reggina, c’è Folorunsho tra i convocati del Napoli per il ritiro

Dopo le visite mediche alle quali si sono sottoposti tutti gli atleti, il nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato una lista di 27 calciatori che partiranno per il ritiro precampionato di Dimaro.

Tra i calciatori in elenco spicca l’ex centrocampista della Reggina Michael Folorunsho, tra i principali protagonisti dell’ultima stagione amaranto. Rientrato al Napoli per fine prestito, per il momento è stato inserito dal tecnico tra i calciatori che inizieranno la preparazione. Solamente più avanti si potrà capire se la sua stagione sarà proprio all’ombra del Vesuvio o se il club partenopeo deciderà di concedergli una nuova chance per mettersi in mostra accasandolo altrove, presumibilmente sempre in prestito.

Della lista dei 27 calciatori non fa parte un altro ex amaranto, Giovanni Di Lorenzo, fresco reduce del trionfo con la nazionale, il quale si sta godendo un meritato riposo e raggiungerà i compagni solo in un secondo tempo, al pari di Insigne e Meret.