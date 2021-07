Calciomercato Reggina, in otto vicini all’addio: il riepilogo

Ci sono almeno 8 calciatori della Reggina praticamente ai saluti. Per qualcuno si tratta la rescissione, come nel caso del centrocampista Ricardo Faty, per altri si prova la sistemazione in altri campionati. Tra questi anche Vasic, che resta in Svezia.

Questo il riepilogo dei calciatori in uscita dalla Reggina, non convocati per il ritiro, con possibile destinazione futura:

Garufo (Palermo?)

Gasparetto (Legnago)

Rolando (Pescara, Catanzaro)

Rossi

Rubin

Crimi (Como, Messina, Albinoleffe)

Faty (Rescissione)

Mastour

Vasic (Svezia)