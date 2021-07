Basket, Viola e Bolignano ancora insieme

Riceviamo e pubblichiamo – “Ha condotto la squadra in un anno difficile, sapendo gestire i momenti più duri e centrando pienamente gli obiettivi”. Così il presidente Carmelo Laganà motiva la scelta di rinnovare la fiducia a coach Domenico Bolignano. Più che un semplice allenatore, reggino purosangue, coach Bolignano non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di basket in riva allo Stretto.

Nel suo palmares più recente, come ogni tifoso neroarancio ricorda perfettamente, la salvezza in serie B dello scorso anno, quando battendo Avellino ha consegnato nuovamente un campionato nazionale ai colori neroarancio.

“Sono felice e onorato di continuare a lavorare al progetto Pallacanestro Viola – ha dichiarato il tecnico reggino – Pertanto ringrazio la società nella persona del Presidente Laganà, i Soci ed il Supporters Trust che hanno apprezzato il mio lavoro ed hanno voluto rinnovare la fiducia per il prossimo campionato.

Credo che il passato sia importante ma oggi quello che conta è il presente e quello che vogliamo costruire insieme. Le parole e le promesse oggi non contano, conta quello che riusciremo a costruire tutti insieme giorno dopo giorno”. “Oggi – conclude il coach – l’augurio è quello di poter riabbracciare il pubblico numeroso sugli spalti del PalaPentimele per creare quell’unione emotiva indispensabile per ottenere una marcia in più durante le gare casalinghe. FORZA VIOLA”.