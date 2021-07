Alla scoperta di Sarnano, sede del ritiro della Reggina

Gli uomini di Aglietti stanno per raggiungere Sarnano, dove partirà ufficialmente stagione calcistica 2021/2022 della Reggina. Da oggi e fino al 29 luglio, Il borgo marchigiano ospiterà il raduno estivo del club amaranto, che ha optato per una destinazione diversa rispetto al Sant’Agata. Situato ai piedi dei Monti Sibillini, Sarnano è un piccolo paese nella provincia di Macerata, conta circa 3264 abitanti ed è stato inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Gli amaranto potranno usufruire dei numerosi sentieri, elemento caratteristico delle zona, e delle acque minerali per trascorrere i momenti di svago e ricaricare le energie dopo gli allenamenti. Sarnano è una meta piuttosto gettonata tra le squadre calcistiche per i ritiri pre-campionato: nel 2020, il borgo è stato il quartier generale della Lazio Primavera e della Salernitana di Castori, mentre nel 2019 il borgo ha ospitato l’Ascoli e lo Spezia Calcio, poi promosso in Serie A al termine della stagione.

Santo Romeo