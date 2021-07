Reggina, Ufficiale: Micai è il nuovo portiere amaranto

La Reggina ha ufficializzato l’acquisto del portiere Alessandro Micai, in prestito dalla Salernitana. Sarà l’ex Bari a difendere i pali amaranto nella prossima stagione di serie B. Questo il comunicato della società: “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Salernitana per il trasferimento di Alessandro Micai. Il portiere, classe 1993, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ad Alessandro un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto”.