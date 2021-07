Reggina, tris di ufficializzazioni: Turati, Ricci e Regini sono amaranto

Altri tre rinforzi per Aglietti

Tris di calciatori ufficializzati. Dopo quella di Micai, nella giornata di oggi la Reggina ha diramato l’ufficialità di altri tre elementi, che vanno ad arricchire il parco giocatori di mister Aglietti. Si tratta del portiere Turati, dell’esterno offensivo Ricci e del difensore Regini. Di seguito. Le note ufficiali del club amaranto:

Turati in prestito

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano Turati. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022.

A Stefano un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Ricci-Reggina, insieme fino al 2024

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Federico Ricci. L’esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

A Federico un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Annuale per Regini

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini. Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

A Vasco un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Foto: Reggina 1914