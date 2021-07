Reggina, Menez si aggregherà alla squadra direttamente a Sarnano

La Reggina partirà domani per il ritiro di Sarnano (Macerata). Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud e confermato anche dalle prole del direttore sportivo Massimo Taibi, l’attaccante francese Jeremy Menez si aggregherà ai compagni direttamente nel borgo dei monti Sibillini, “dopo aver adempiuto a tutte le procedure previste dal protocollo anti Covid per chi rientra in Italia dall’estero”.

Al momento il calciatore non è in uscita e svolgerà la prima parte con il gruppo anche se per lui non mancano le lusinghe di alcuni club esteri: dovesse arrivare una proposta sarebbe valutata dallo staff del calciatore con la società.