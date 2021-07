Reggina, i convocati per il ritiro di Sarnano

Conta venticinque elementi, ad oggi, la lista dei convocati stilata da mister Aglietti per il ritiro di Sarnano, località che gli amaranto raggiungeranno nella giornata di domani e nella quale resteranno fino al 29 di questo mese. In lista tutti i nuovi arrivati, ma anche cinque giovani aggregati dalla Primavera (Bezzon, Rechichi, Lofaro, Provazza e Salvi), mentre sono stati esclusi – così come era già stato annunciato nei giorni scorsi – coloro i quali non rientrano nei piani del club (tra questi, anche Marco Crimi). Di seguito, la nota ufficiale della società amaranto a riguardo:

Reggina 1914 comunica l’elenco dei calciatori che domani sera raggiungeranno Sarnano (Macerata), per la prima parte del ritiro pre-campionato:

Bellomo Nicola

Bezzon Aldo

Bianchi Nicolò

Cionek Thiago Rangel

Crisetig Lorenzo

Denis German Gustavo

Di Chiara Gianluca

Gavioli Lorenzo

Laribi Karim *

Lakicevic Ivan

Liotti Daniele

Lofaro Lorenzo

Loiacono Giuseppe

Micai Alessandro

Montalto Adriano

Provazza Alessandro

Rechichi Alessandro

Regini Vasco

Ricci Federico

Salvi Leonardo

Situm Mario

Stavropoulos Dimitrios

Turati Stefano.

*In attesa di ufficializzazione

Il calciatore Jeremy Menez raggiungerà i compagni dopo aver osservato il periodo di quarantena, previsto per chi rientra dall’estero e relativo alla normativa anti-Covid.

Il calciatore Rigoberto Rivas, convocato dall’Honduras per i Giochi Olimpici, raggiungerà i compagni al termine della suddetta manifestazione.