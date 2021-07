Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud, la Reggina avrebbe acquistato Federico Ricci dal Sassuolo a titolo definitivo e non in prestito come paventato. Una importante operazione di mercato che legherà l’esterno romano alla società amaranto fino al 2024.

Ricci, 27 anni ed ex tra le altre di Crotone, Spezia e Monza, in carriera ha collezionato 120 presenze e 17 reti in serie B, 48 gettoni e 3 gol in A.

fonte: gazzetta del sud