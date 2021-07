L’Italia è campione d’Europa! Battuta l’Inghilterra ai calci di rigore

Il cielo è azzurro su Wembley! L’Italia batte l’Inghilterra ai calci di rigore, portando a casa l’Europeo dopo ben 53 anni dall’ultima volta. Gli azzurri di Mancini compiono una vera e propria impresa, regalando una gioia immensa al popolo italiano.

SUBITO INGHILTERRA– Pronti via e l’Inghilterra indirizza subito la gara a proprio favore. Vantaggio lampo per gli uomini di Southgate, ai quali bastano due giri di lancette per sbloccare il risultato. Capovolgimento di fronte degli inglesi e cross di Trippier per Show, che sbuca sul secondo palo sfuggendo alla marcatura di Di Lorenzo ed insacca al volo sul secondo palo. La doccia fredda incassata rallenta i meccanismi dell’Italia, la quale fatica a creare e si aggrappa agli strappi di Chiesa

ORGOGLIO AZZURRO– L’Italia si flette ma non si spezza, nella ripresa si compatta e trova il pareggio con Bonucci al 67′, giunta sugli sviluppi di un corner. Per gli azzurri la musica cambia e si vede: intensità, intraprendenza ed un collettivo di ferro danno una svolta alla partita, che i ragazzi di Mancini provano a vincere fino all’ultimo con determinazione e sofferenza. La parità persiste nonostante i supplementari, ma sarà destinata a spezzarsi nella lotteria dei calci di rigore, dove Donnarumma respinge due conclusioni inglesi, compresa quella che sigilla la vittoria di Euro 2020.

Di seguito, la sequenza:

Berardi goal

Kane goal

Belotti parato

Maguire goal

Bonucci goal

Rashford palo

Bernardeschi goal

Jorginho parato

Saka parata