“Forza Reggina”: il cartello di Alessia nella notte di Wembley

C’è spazio anche per la Reggina nella notte di Wembley che ha incoronato l’Italia sul tetto d’Europa. E non solo per la presenza in campo dei due ex amaranto, Giovanni Di Lorenzo e Francesco Acerbi, ma per Alessia, ragazza di Reggio, che immortala la sua presenza allo stadio di Londra per la finalissima con il cartello e la scritta “Forza Reggina”, insieme ad un grande sorriso.