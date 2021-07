Europei, l’Albo d’Oro aggiornato e tutte le finali, da Parigi a Londra

L’Italia scrive il proprio nome per la seconda volta nell’Albo d’Oro dei Campionati Europei di calcio, 53 anni dopo la prima e, fino a ieri, unica volta. Nel 1976 l’unica finale decisa ai rigori prima di questa. Per l’Inghilterra debutto con sconfitta nell’atto conclusivo del torneo; inglesi che, dopo Portogallo e Francia, hanno conosciuto l’onta della sconfitta in finale dinanzi al proprio pubblico.

FRANCIA 1960 – UNIONE SOVIETICA

Parigi, 10 luglio 1960

Unione Sovietica-Jugoslavia 2-1 dopo i tempi supplementari

43′ Galic (J), 49′ Metreveli (US), 113′ Ponedelnik (US)

SPAGNA 1964 – SPAGNA

Madrid, 21 giugno 1964

Spagna-Unione Sovietica 2-1

6′ Pereda (S), 8′ Khusainov (US), 85′ Marcelino (S)

ITALIA 1968 – ITALIA

Roma, 8 giugno 1968

Italia-Jugoslavia 1-1

39′ Dzaijc (J), 80′ Domenghini (I)

Ripetizione – Roma, 10 giugno 1968

Italia-Jugoslavia 2-0

12′ Riva, 31′ Anastasi

BELGIO 1972 – GERMANIA OVEST

Bruxelles, 18 giugno 1972

Germania Ovest-Unione Sovietica 3-0

27′ Gerd Muller, 52′ Wimmer, 58′ Gerd Muller

JUGOSLAVIA 1976 – CECOSLOVACCHIA

Belgrado, 20 giugno 1976

Cecoslovacchia-Germania Ovest 2-2, 5-3 ai calci di rigore

8′ Svehlik (C), 25′ Dobias (C), 28′ Dieter Muller (GO), 80′ Holzenbein

Sequenza dei rigori: Masny (C, gol), Bonhof (GO, gol), Nehoda (C, gol), Flohe (GO, gol), Ondrus (C, gol), Bongartz (GO, gol), Jurkemik (C, gol), Hoeness (GO, alto), Panenka (C, gol).

ITALIA 1980 – GERMANIA OVEST

Roma, 22 giugno 1980

Germania Ovest-Belgio 2-1

10′ Hrubesch (GO), 75′ Vandereycken (B, rigore), 88′ Hrubesch (GO)

FRANCIA 1984 – FRANCIA

Parigi, 27 giugno 1984

Francia-Spagna 2-0

57′ Platini, 90′ Bellone

GERMANIA OVEST 1988 – OLANDA

Monaco di Baviera, 25 giugno 1988

Olanda-Unione Sovietica 2-0

32′ Gullit, 54′ Van Basten

SVEZIA 1992 – DANIMARCA

Goteborg, 26 giugno 1992

Danimarca-Germania 2-0

18′ Jensen, 78′ Vilfort

INGHILTERRA 1996 – GERMANIA

Londra, 30 giugno 1996

Germania-Repubblica Ceca 2-1 al Golden Gol

58′ Berger (RC, rigore), 73′ Bierhoff (G), 95′ Bierhoff (G)

BELGIO&OLANDA 2000 – FRANCIA

Rotterdam, 2 luglio 2000

Francia-Italia 2-1 al Golden Gol

55′ Delvecchio (I), 90′ Wiltord (F), 103′ Trezeguet (F)

PORTOGALLO 2004 – GRECIA

Lisbona, 4 luglio 2004

Grecia-Portogallo 1-0

57′ Charisteas

AUSTRIA&SVIZZERA 2008 – SPAGNA

Vienna, 28 giugno 2008

Spagna-Germania 1-0

33′ Torres

POLONIA&UCRAINA 2012 – SPAGNA

Kiev, 1° luglio 2012

Spagna-Italia 4-0

14′ Silva, 41′ Alba, 84′ Torres, 88′ Mata

FRANCIA 2016 – PORTOGALLO

Parigi (Saint Denis), 10 luglio 2016

Portogallo-Francia 1-0 dopo i tempi supplementari

109′ Eder

EUROPA 2020 – ITALIA

Londra (Wembley), 11 luglio 2021

Italia-Inghilterra 1-1, 3-2 ai rigori

2′ Shaw (In), 67′ Bonucci (It)

Sequenza rigori: Berardi (It, gol), Kane (In, gol), Belotti (It, parato), Maguire (In, gol), Bonucci (It, gol), Rashford (In, palo), Bernardeschi (It, gol), Sancho (In, parato), Jorginho (It, parato), Saka (In, parato)

Statistiche delle finali

Titoli vinti: 3 Germania, 3 Spagna, 2 Francia, 2 Italia, 1 Unione Sovietica, 1 Cecoslovacchia, 1 Olanda, 1 Danimarca, 1 Grecia, 1 Portogallo

Finali giocate: 6 Germania/Germania Ovest, 4 Italia, 4 Spagna, 4 Unione Sovietica, 3 Francia, 2 Jugoslavia, 2 Portogallo, 2 Repubblica Ceca/Cecoslovacchia, 1 Belgio, 1 Danimarca, 1 Grecia, 1 Inghilterra, 1 Olanda

Finale/i con il maggior numero di gol (rigori esclusi): Cecoslovacchia-Germania Ovest 2-2 (1976), Spagna-Italia 4-0 (2012)

Cannonieri delle finali: 2 reti per Gerd Muller (Germania Ovest, 1972), Hrubesch (Germania Ovest, 1980), Bierhoff (Germania, 1996), Torres (Spagna, uno 2008 e uno 2012).