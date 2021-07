Europei, classifica marcatori: il titolo va a Ronaldo e Schick

Non riesce a Kane (per fortuna dell’Italia) l’aggancio in vetta alla classifica dei bomber degli Europei. Il titolo di capocannoniere va dunque a Cristiano Ronaldo e Patrik Schick, con 5 reti a testa. Kane chiude a quota 4 al pari di Lukaku, Benzema e Forsberg. Da segnalare come i marcatori della finale, Shaw e Bonucci, fossero entrambi alla prima rete nel torneo (il difensore italiano aveva segnato contro il Belgio ma il gol era stato annullato).

Complessivamente sono 80 i calciatori andati a segno nel corso del torneo per un totale di 142 reti complessive, compresi ben 11 autogol, un vero record. Così come è stato da record il bottino dell’Italia, ben 13 gol segnati, mai così tanti nelle fasi finali di un torneo. La nazionale di Mancini è andata in gol con ben 7 calciatori diversi: 2 reti a testa per Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli e Pessina, 1 per Barella e Bonucci. A questi gol si deve aggiungere l’autorete di Demiral che sbloccò la partita inaugurale contro la Turchia.

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Ronaldo (Portogallo), Schick (Repubblica Ceca)

4 gol: Lukaku (Belgio), Benzema (Francia), Kane (Inghilterra), Forsberg (Svezia)

3 gol: Dolberg (Danimarca), Sterling (Inghilterra), Wijnaldum (Olanda), Lewandowski (Polonia), Morata (Spagna), Seferovic, Shaqiri (Svizzera)

2 gol: Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli, Pessina (Italia) + 12 calciatori

1 gol: Barella, Bonucci (Italia) + 48 calciatori

Autogol: 11