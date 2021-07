Dilettanti, la Villese riparte della Prima categoria

Riceviamo e pubblichiamo – “É con immenso piacere e orgoglio che possiamo comunicare che grazie alla grande disponibilità di Giuseppe e Pasquale Scopelliti, del cd della Asd Fortitudo Calcio Reggio, con sede a Salice di Catona, la Asd Villese 1946 ha proceduto ad acquisire il titolo di prima categoria inoltrando la documentazione alla lnd Figc che verrà ratificata nel corso di questa settimana. Un ringraziamento a questa società che ci consentirà di far ripartire il calcio a Villa San Giovanni e hinterland. In attesa di avere la piena disponibilità del Santoro, dove sono iniziati i lavori negli spogliatoi, abbiamo avuto la disponibilità da parte dei sindaci di Fiumara, Santo Stefano, Sant’Alessio e a breve, Calanna e Laganadi, ai quali inoltreremo richiesta, di utilizzare i loro impianti sportivi da ripristinare. L’obiettivo è quello di consentire al comprensorio tutto di fare calcio, in un’area in cui è totalmente assente da molto tempo. Tutti i calciatori della Fortitudo Reggio, saranno posti in lista di svincolo. Si ripartirà da zero con calciatori, principalmente villesi. Il prossimo obiettivo sarà quello di presentare domanda per il ripescaggio in promozione, dopo il 15 Luglio. Un grazie a tutto cd che ha inteso coadiuvarmi in questo percorso”.

Il presidente dell’Asd Villese, Saro Bellè