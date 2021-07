Calciomercato Reggina, preso il giovane ex Lazio Damiano Franco

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud la Reggina avrebbe ingaggiato il giovane difensore, Damiano Franco, classe 2002, ex Lazio.

Con la maglia biancoceleste, il calciatore ha svolto tutta la trafila del settore giovanile, collezionando cinque panchine in serie A e due in Champions League, ma senza mai esordire in prima squadra.

fonte:gazzetta del sud