Serie D, la finale playoff è del FC Messina, battuta la Gelbison

Grazie ai gol di Caballero e Lodi, la compagine messinese di aggiudica i playoff del Girone I e si candida per un eventuale ripescaggio in Serie C

L’ultimo atto della lunghissima stagione di Serie D 2020/2021 si è consumato nel pomeriggio di sabato 10 luglio al “Franco Scoglio” di Messina, dove si è disputata la finale playoff del Girone I.

Partita con poca storia, la formazione messinese domina il match ma spreca molto, trovando il vantaggio nel finale del primo tempo, dopo che i campani rimasti in dieci uomini: Caballero ribadisce in rete di testa dopo una respinta del portiere. Carbonaro ha diverse occasioni per raddoppiare ma l’ex Hinterreggio non riesce a mettere la firma sul match. Nonostante l’uomo in meno, la Gelbison prova a riequilibrare il punteggio trascinata da uno scatenato Sparacello, già decisivo in semifinale contro il San Luca, tuttavia il portiere di casa annulla le palle-gol create dall’ex Reggina. La compagine messinese mette al sicuro il risultato nel finale con il raddoppio di Francesco Lodi.

FC Messina vincitore dei playoff del Girone I e dunque in pole position, insieme alle squadre uscite vincenti dalle finali playoff degli altri gironi, per un eventuale ripescaggio in Serie C, dove alcuni club sono a rischio esclusione (già certa la rinuncia da parte del Gozzano). La formazione di Massimo Costantino ci spera, così da poter giocare il derby con l’ACR anche tra i professionisti.