Ex amaranto, nuova avventura in panchina per Gianluca Savoldi

Si appresta ad iniziare una nuova esperienza in panchina l’ex attaccante della Reggina Gianluca Savoldi, il quale è stato chiamato ad allenare la formazione Under 19 del Renate, club brianzolo di Serie C.

Ancora settore giovanile dunque per Savoldi, dopo le precedenti esperienze con Pro Sesto e Rapid Lugano. Per lui si tratta di una grande opportunità alla guida di una squadra che prenderà parte al campionato Berretti, nonché fucina di giovani per la prima squadra reduce da due piazzamenti al terzo posto in C e con la ferma volontà di tentare l’assalto alla Serie B anche nella stagione 2021/2022.