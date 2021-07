Dilettanti, Zampaglione lascia il Locri: “Mi avete fatto sentire a casa”

Dopo due stagioni si chiude l’esperienza di Mimmo Zampaglione con la maglia del Locri. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del calciatore, con un post di ringraziamenti.

“Sono stati due anni intensi… – si legge nel post – grazie ai tifosi e alla città per avermi accolto e fatto sentire sempre a casa. Grazie a tutti i miei compagni. Grazie alla società per l’opportunità. E grazie a chiunque mi sia stato vicino e amico.

Buona fortuna

Domenico Zampaglione”

Due anni intensi durante i quali Zampaglione ha lasciato il segno con la maglia amaranto: ben 16 le reti realizzate nel primo anno, quello interrotto a marzo del 2020 quando mancavano ancora 6 partite al termine della stagione; 3 le marcature nella prima parte del torneo 2020/2021, fermata dopo 5 giornate; solo 1 invece nel mini-campionato disputatosi da aprile a giugno. 20 reti realizzate, alle quali vanno sommate alcune marcature in Coppa Italia Dilettanti. Per l’ex attaccante, tra le altre, di Reggina, Hinterreggio, Valle Grecanica, Gioiese, Palmese e Reggiomediterranea, si profila all’orizzonte una nuova avventura, non resta che attendere per scoprire quale maglia vestirà nella stagione 2021/2022.