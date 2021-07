Coppa America, Argentina in festa dopo 28 anni, Brasile in lacrime

Si è giocato in uno stadio Maracanà desolatamente quasi deserto l’ultimo atto della Coppa America 2021. Ancora lacrime casalinghe per il Brasile che nella finalissima è stato battuto dagli acerrimi rivali dell’Argentina, al termine di una partita mozzafiato, molto tesa e intrisa di errori commessi da entrambe le squadre.

A metà del primo tempo l’episodio che spacca la partita: De Paul in posizione centrale vede lo scatto a destra di Di Maria che prova a sorprendere una linea difensiva brasiliana molto alta; il lancio del calciatore dell’Udinese è perfetto per il compagno che si presenta a tu per tu con Ederson e lo beffa con un delizioso pallonetto, portando in vantaggio l’Albiceleste. La reazione brasiliana è poco lucida e solo nella ripresa il portiere Martinez viene seriamente chiamato in causa da Richarlison; anche Paqueta, decisivo con i suoi gol contro Cile e Perù, viene murato più volte dalla difesa argentina, mentre il più atteso Neymar non incide mai, più pericoloso di lui è invece Barbosa che nel finale ha due ottime palle-gol. Dalla parte opposta, la nazionale di Scaloni prova a colpire in ripartenza, sprecando un paio di opportunità, in particolare nei minuti finali del match, prima con Messi che incespica sul pallone nel tentativo di saltare Ederson in uscita, poi con De Paul fermato ancora dal portiere Verdeoro.

Finisce con l’Argentina in trionfo dopo un’attesa di ben 28 dall’ultimo trofeo vinto, con in mezzo tante finali perse tra Mondiali, Coppa America e Confederations Cup, ben 6. Si tratta del 15° trofeo sudamericano al pari dell’Uruguay, mentre il Brasile campione uscente ne ha vinti solo 9. Brasiliani in lacrime per questa sconfitta subita in casa, ma lacrime anche da parte dell’Argentina con capitan Messi che esulta con il trofeo alzato al cielo e dedicato al più grande che non c’è più, a Diego Armando Maradona che avrebbe gioito e festeggiato questa vittoria lungamente attesa.

Nella finale per il terzo posto, vittoria all’ultimo istante per la Colombia contro il Perù, un 3-2 targato Dias che porta il calciatore del Porto al primo posto tra i cannonieri con Messi; inutile tra i peruviani il terzo gol nel torneo di Lapadula, il quale chiude al secondo posto in classifica marcatori al pari di Lautaro Martinez.