Calciatore in uscita dalla Reggina

In uscita dalla Reggina, il centrocampista Marco Crimi secondo quanto riporta Gazzetta del Sud, avrebbe già ricevuto tre proposte. La prima proveniente dalla squadra della sua città, l’Acr Messina neo promossa in C, ma la trattativa è quasi impossibile perchè il mediano valuta le due offerte dalla cadetteria, con Como e Frosinone che sembrano le società più insistenti.