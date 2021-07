Regini saluta la Samp: ”Arrivato da ragazzino, via da uomo”. La Reggina lo aspetta

Dodici anni dopo, Vasco Regini lascia la Sampdoria. Il difensore emiliano è pronto ad accasarsi in riva allo Stretto, precisamente alla Reggina, per una nuova avventura a tinte amaranto. Con l’ufficialità del suo passaggio in Calabria che verrà comunicata a breve, il classe ’90 ci ha tenuto a salutare il popolo blucerchiato attraverso un post su Instagram. ”Grazie di tutto Sampdoria – scrive il prossimo acquisto degli amaranto- …mi hai accolto ragazzino e insieme a te sono diventato un uomo..ho vissuto emozioni incredibili che solo chi veste la tua maglia può capire..grazie ancora e d’ora in poi avrai un tifoso in più. Con il cuore. Vasco”

L’addio alla Samp, l’approdo alla Reggina: Regini riparte così…