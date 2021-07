Reggina, a porte aperte il ritiro a Sarnano

La nota stampa diramata dalla Reggina 1914, illustra per addetti ai lavori e tifosi, le misure previste in vista del raduno della squadra, iniziato oggi e soprattutto il ritiro che si svolgerà a Sarnano dal 14 al 29 luglio. Questa la nota ufficiale della società: “La Reggina comunica che il raduno ed il pre-ritiro di calciatori e staff tecnico della prima squadra, in programma al centro sportivo Sant’Agata da sabato 10 a martedì 13 luglio, si svolgeranno a porte chiuse. La decisione nasce dall’esigenza di rispettare il protocollo relativo alle misure anti-Covid, con particolare riferimento al distanziamento da garantire all’interno della struttura. Il club resta comunque in attesa di poter riaprire ai tifosi ed agli addetti ai lavori, parte integrante della ultracentenaria storia amaranto.

Al termine della fase sopra menzionata – scrive ancora la Reggina, la squadra raggiungerà Sarnano (Macerata)nella serata di mercoledì 14 luglio. Il ritiro di Sarnano, che terminerà giovedì 29 luglio,si svolgerà a porte aperte, fatto salvo l’obbligo di rispettare le normative anti-Covid, anche e soprattutto per quel che concerne l’uso delle mascherine ed il divieto di creare assembramenti. Si rende altresì noto che la tribuna del campo sportivo di Sarnano, all’interno del quale si svolgeranno gli allenamenti, potrà ospitare un massimo di 107 persone.

Programmi di allenamenti ed amichevoli, verranno resi noti nei prossimi giorni. L’accesso alle amichevoli, verrà di volta in volta concordato con le autorità competenti: sarà premura del club, fornire indicazioni in merito entro le 48 ore precedenti l’evento. Quanto finora comunicato – si legge ancora nella nota della Reggina – non tiene conto di disposizioni diverse e/o contrarie, che potrebbero essere contenute in eventuali D.P.C.M”.