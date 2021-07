Il sogno della serie A vissuto dal di dentro, una serie di aneddoti e testimonianze inediti di quella magica serie A della Reggina, oltre 20 anni fa.

Giusva Branca, all’epoca e per 7 anni capo ufficio stampa della Reggina Calcio, rivive quello che fu un vero e proprio sbarco sulla Luna per un’intera città intrecciandolo con i suoi ricordi di bambino – calcistici e non – e con quel sogno che pareva inarrivabile e che poi sul limitare del nuovo millennio è diventato realtà: la Reggina in serie A.

“Io, Reggio e la serie A – Il sogno di un bambino divenuto realtà” è il titolo del volume edito dall’Associazione “Teatro Primo” e che è il primo prodotto editoriale non video del progetto “Sport Heroes di Giusva Branca” che da oltre un anno si propone di fare memoria dello sport, in rete e dal vivo. Il volume è in vendita anche su Amazon.