Eccellenza, Ags Soriano: “Staff tecnico confermato”

Riceviamo e pubblichiamo – “La società AGS Soriano smentisce categoricamente le voci, sorte qualche giorno fa, riguardo eventuali movimenti e/o cambiamenti all’interno del settore tecnico e, nel caso specifico, di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore.

La società, inoltre, si sta muovendo per cercare una quadratura a livello di compagine societaria in modo da allestire una squadra che possa affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, il quale richiede un grosso sacrificio. A tal proposito gli attuali soci chiedono alla comunità un contributo importante e rinnovando, al contempo, l’invito a chiunque fosse interessato per entrare nel mondo rossoblù.

Per concludere si negano, teniamo a sottolinearlo, le ultime voci che danno un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore all’interno dello staff tecnico il quale, al momento, rimane quello della stagione 2020/2021.

Fonte: Uff. Stampa Ags Soriano