Verso la finale, Mancini: “Ci restano gli ultimi 90 minuti per divertirci”

Domani sera a Wembley, Inghilterra e Italia si contenderanno il trono d’Europa. La finalissima vedrà per la prima volta in campo gli inglesi, a caccia di un trionfo davanti al proprio pubblico. Il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa della gara di domani. Queste alcune dichiarazioni tratte dal sito web della Figc.

La finale – “Non sono agitato magari domani lo sarò un po’ di più. Ci aspetta una partita difficile per tanti motivi, dovremo essere concentrati sul nostro gioco cercando di attuarlo al meglio. Ci restano gli ultimi novanta minuti per divertirci. Cercheremo di fare quello che sappiamo fare e che ci ha portati fino a qui”

La sconfitte del passato – “Ho avuto la possibilità di giocare in Nazionale e non sono riuscito né a vincere l’Europeo Under 21, che avremmo strameritato, né il Mondiale di Italia 90’. E’ un momento molto importante per me e spero domani di togliermi quelle soddisfazioni che non sono riuscito a togliermi da calciatore, pur avendo giocato in squadre fortissime”.

L’Inghilterra – “L’Inghilterra è forte, ha tanti giocatori bravissimi anche in panchina. Ma se siamo arrivati qui vuol dire che anche noi siamo abbastanza forti. Sterling? E’ velocissimo, è migliorato molto e bisognerà fare molta attenzione. Ma oltre a lui davanti sono tutti bravi, hanno tutti velocità e tecnica”. Giocare a Londra – “Penso che sarà una bellissima partita in uno stadio pieno e questa è una notizia meravigliosa per gli amanti del calcio. Ci saranno anche 7000 italiani? Speriamo di sentire i nostri tifosi alla fine”.