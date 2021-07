Serie B, ufficiale: il Chievo affida la panchina a Zaffaroni

Sono giorni intensi in casa Chievo Verona, la cui estate si preannuncia molto calda. In ballo c’è la presenza del club al prossimo campionato cadetto, dal momento in cui la Co.Vi.So.C (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) ha dato parere negativo alla domanda di iscrizione del club veneto, il quale ha prontamente fatto ricorso. Nel frattempo, i gialloblu hanno ufficializzato il tecnico che guiderà la squadra in questa stagione: si tratta di Zaffaroni, così come si evince dal seguente comunicato dei clivensi:

“L’A.C. ChievoVerona è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della Prima squadra a Marco Zaffaroni. Mister Zaffaroni ha firmato un contratto fino al 30/06/2022, con opzione fino al 30/06/2023. Da tutto il ChievoVerona un caloroso benvenuto a mister Zaffaroni, e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione! Buon lavoro Mister!”.