Serie B, la Covisoc frena il Chievo: il Cosenza spera

La Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società professionistiche, non ha comunicato al Chievo il via libera per il prossimo campionato di B. La squadra veneta adesso avrà tempo fino a martedì per regolarizzare la propria posizione e garantirsi la partecipazione al campionato di serie B 2021/2022. Insieme al Chievo anche 5 squadre di serie C interessate dallo stop Covisoc: Carpi, Samb, Novara, Casertana e Paganese. Tutte fino a martedì avrebbero, in teoria, tempo per sanare la situazione. Il Cosenza ci spera, nel caso prenderebbe il posto del Chievo.