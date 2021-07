Mercato Reggina, è fatta per Micai

Ultime News

Sono giorni intensi in casa Chievo Verona, la cui estate si preannuncia molto calda. In ballo c’è la presenza del club al prossimo campionato cadetto, dal momento in cui la Co.Vi.So.C (la Commissione di Vigilanza sulle...

Domenica sera l’ultimo capitolo dell’Europeo 2020 vedrà affrontarsi Italia e Inghilterra per eleggere la nazionale campione del continente che succederà al Portogallo, vincitore nel 2016. Per l’Italia si...

Reggina

La Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società professionistiche, non ha comunicato al Chievo il via libera per il prossimo campionato di B. La squadra veneta adesso avrà tempo fino a martedì per regolarizzare la...