Serie D, FC Messina in finale playoff, Acireale battuto ai supplementari

Dopo la vittoria in rimonta della Gelbison sul San Luca di martedì pomeriggio, nell’altra semifinale l’FC Messina batte con lo stesso punteggio di 2-1 l’Acireale, proiettandosi alla finale playoff che chiuderà, sabato 10 luglio, questa lunghissima stagione di Serie D.

Come il San Luca, anche l’Acireale sblocca il match dopo pochi minuti con Viscomi, sognando l’impresa; prima dell’intervallo arriva però il pareggio messinese firmato da Gabriel Bianco, classe 2002 in prestito dal Novara. Lo stesso Bianco firmerà nei tempi supplementari la sua personale doppietta che porta l’FC alla finalissima contro la Gelbison.

La vincitrice dei playoff di Serie D acquisisce un vantaggio nelle graduatorie per eventuali ripescaggi in Serie C; in caso di successo dell’FC in finale, la città messinese potrebbe ambire ad avare due club in C dopo la promozione dell’ACR.