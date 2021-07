Mercato Reggina, Corvino su Vigorito: ”Ecco le cifre che ho chiesto agli amaranto”

Sta per interrompersi, dopo tre stagioni in giallorosso ed una promozione in Serie A da titolare, l’avventura di Mauro Vigorito al Lecce. Il 31enne sardo, tra i giocatori in uscita dal club salentino, è sempre più un obiettivo della Reggina (il primo per la porta), al punto che potrebbe essere lui a difendere i pali degli amaranto nel prossimo campionato di B. L’estremo difensore gradirebbe un approdo nella città della Fata Morgana, desiderio che il proprio club realizzerebbe volentieri.

Ne ha parlato, spiegandone le dinamiche e svelando qualche cifra, il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, il quale ha parlato oggi in conferenza stampa. “Vigorito ha chiesto di essere ceduto – ha detto il dirigente del Lecce, così come riportano i colleghi di PianetaLecce.it – C’è una trattativa in corso con la Reggina. Il calciatore è stato pagato 500 mila euro, quando cedo un calciatore devo valutare se faccio plusvalenza o minusvalenza. Cedendolo gratis faremmo una minusvalenza di 170 mila euro, pur di accontentarlo. Ho chiesto alla Reggina di non cacciare un euro, chiedendo 25 mila euro in caso di salvezza e in caso di playoff”.

Foto: PianetaLecce.it