Europei, classifica marcatori: Kane ad un passo dalla vetta

Il gol valso la qualificazione dell'Inghilterra per la finalissima ha proiettato il bomber inglese a -1 da Ronaldo e Schick

Nella finalissima di domenica sera, l’Italia avrà certamente un’avversaria in più, ovvero l’ambizione di Harry Kane che grazie al gol segnato nei tempi supplementari contro la Danimarca (ribadendo in rete il rigore da lui stesso calciato e parato da Schmeichel) è arrivato a quota 4 tra i marcatori, ad una lunghezza da Ronaldo e Schick che comandano la classifica. Per Chiesa invece quello segnato contro la Spagna è stato il secondo gol nel torneo.

CLASSIFICA MARCATORI DOPO LE SEMIFINALI

5 gol: Ronaldo (Portogallo), Schick (Repubblica Ceca)

4 gol: Lukaku (Belgio), Benzema (Francia), Kane (Inghilterra), Forsberg (Svezia)

3 gol: Dolberg (Danimarca), Sterling (Inghilterra), Wijnaldum (Olanda), Lewandowski (Polonia), Morata (Spagna), Seferovic, Shaqiri (Svizzera)

2 gol: Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli, Pessina (Italia) + 12 calciatori

1 gol: Barella (Italia) + 47 calciatori

Autogol: 11