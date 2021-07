Dilettanti, Marco Pangallo nuovo allenatore del Ravagnese

Riceviamo e pubblichiamo – “L’ASD Ravagnese Calcio comunica ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2021/2022 al mister Marco Pangallo, classe 1987. Conosciuto nel panorama calcistico come Marco Bianchi, da calciatore è stato il capitano dell’indimenticabile compagine che ha riportato il Ravagnese in Promozione dopo 25 anni al termine della storica stagione 2018/2019 coronata con la vittoria del campionato e della Supercoppa regionale, mentre da allenatore ha appena fatto in tempo ad iniziare la prima avventura con la formazione Juniores del Ravagnese prima dell’interruzione della stagione scorsa. La società del presidente Cilione, felice di avere ancora “in famiglia” Marco Pangallo, gli augura una stagione ricca di successi. In bocca al lupo, mister!”

fonte: Ufficio stampa ASD Ravagnese Calcio