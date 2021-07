Mercato ex Reggina: Bombagi al Catanzaro, Lecco su Sarao

Tanti giocatori che hanno vestito la maglia della Reggina sono al centro di trattative di mercato, specialmente in serie C. Il Catanzaro ha ufficializzato l’acquisto di Francesco Bombagi, reduce da due stagioni al Teramo con 17 reti. Bombagi è sceso in campo con la Reggina sedici volte. L’attaccante Manuel Sarao, invece, è uno degli obiettivi di mercato del Lecco, confermato anche dal ds dei lombardi Fracchiolla.