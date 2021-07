Europei, Mancini: per vincere bisogna saper soffrire, ora testa alla finale

Al termine di un match equilibrato e sofferto, l’Italia batte ai calci di rigore la Spagna e stacca il pass per la finale del campionato europeo. Nel post-gara, il c.t. Roberto Mancini ha commentato cosi la vittoria degli azzurri:

“La Spagna è una grande squadra, gioca un ottimo calcio e lo ha dimostrato anche questa sera. Siamo riusciti a spuntarla pur non giocando la nostra partita migliore, ma sapevamo che sarebbe stata durissima.”

“Gli spagnoli sono abili e veloci nel far girare la palla e ci hanno messo in difficoltà, soprattutto ad inizio gara. Abbiamo sofferto in apertura di match, ma abbiamo trovato le soluzioni tattiche giuste per contenerli durante la gara. “

Fase difensiva e prestazione dell’Italia – “La partita è stata molto equilibrata, con tante occasioni da entrambe le parti. Le squadre di calcio devono saper creare le occasioni da goal e concretizzarle, ma ancor più importante è la fase difensiva. Oggi siamo stati forse meno brillanti del solito, ma per vincere bisogna anche saper soffrire.”

Sui progressi della nazionale dal suo arrivo – “Il merito di tutto questo è da attribuire esclusivamente ai ragazzi. Hanno creduto in questo progetto e in questo gruppo fin dall’inizio. Adesso dobbiamo recuperare le ultime energie e pensare alla finale.

Santo Romeo